Zo maak je vrienden: onderzoekers komen met interessante nieuwe details

Vriendschap lijkt soms puur geluk: het klikt of het klikt niet. Maar volgens nieuw wetenschappelijk onderzoek is het allesbehalve toeval. Van waar je zit tot hoe je brein werkt, het speelt allemaal een rol in wie jouw vrienden worden.

Een van de krachtigste factoren is verrassend simpel: nabijheid. Wie dicht bij elkaar is, wordt sneller vrienden. Dat blijkt al op jonge leeftijd. Kinderen die naast elkaar zitten in de klas, bouwen vaker een band op dan klasgenoten die verder weg zitten. En zodra de zitplaatsen veranderen, ontstaan er nieuwe vriendschappen. Het principe is duidelijk: herhaalde, toevallige ontmoetingen vormen de basis van verbinding.

Ook later in het leven blijft die regel gelden. Sportclubs, buurthuizen en andere ontmoetingsplekken werken als sociale katalysatoren. Ze bieden niet alleen structuur, maar ook ruimte voor spontane gesprekken, precies waar vriendschap begint.

Maar nabijheid alleen is niet genoeg. Persoonlijkheid bepaalt of een klik blijft. Opvallend genoeg blijkt uit onderzoek dat zowel 'soort zoekt soort' als 'tegenpolen trekken elkaar aan' klopt. Mensen met zeer vergelijkbare karakters worden vaak vrienden, maar ook grote verschillen kunnen juist aantrekkingskracht creëren.

Volwassen vriendschappen

Toch verschuift er iets zodra we volwassen worden. Waar vriendschappen op school vanzelf ontstaan, blijkt het op de universiteit of daarna ineens hard werken. Veel jongeren voelen zich eenzaam omdat ze verwachten dat contacten vanzelf groeien. In werkelijkheid vraagt vriendschap initiatief, kwetsbaarheid en energie.

Dat verklaart waarom sommige trainingen werken. Oefeningen waarbij mensen elkaar steeds persoonlijkere vragen stellen, blijken effectief om sneller een band op te bouwen. Zelfs bij volwassenen helpt het aanleren van sociale vaardigheden om vriendschappen te versterken.

Misschien nog fascinerender is wat er in ons brein gebeurt. Onderzoekers ontdekten dat vrienden opvallend vaak dezelfde hersenactiviteit vertonen bij het zien van beelden. Met andere woorden: ze ervaren de wereld op een vergelijkbare manier.

Sterker nog, sommige studies suggereren dat die gelijkenis er al is vóór mensen elkaar ontmoeten. Onze hersenen lijken onbewust te zoeken naar mensen die denken en voelen zoals wij.

Vriendschap is dus geen mysterieus toeval. Het is een samenspel van omgeving, persoonlijkheid en biologie. En misschien is dat ook hoopvol: de kans is groot dat jouw toekomstige vrienden al ergens rondlopen met een brein dat precies zo werkt als het jouwe.