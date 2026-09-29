Nederland: dit jaar geen akkoord EU-begroting zonder verlaging

BRUSSEL/DEN HAAG (ANP) - Nederland herhaalt de eis dat er honderden miljarden van de aankomende EU-begroting (2028-2034) af moeten, aldus meerdere woordvoerders van het kabinet. Gaan die er niet af, dan komt er wat Nederland betreft voor het einde van het jaar geen akkoord, meldt een EU-bron.

Nederland en vijf andere landen hebben daartoe in een brief opgeroepen, meldde de Financial Times eerder dinsdagochtend. Een akkoord voor het einde van het jaar is wel de inzet van voorzitter van de EU-leiders António Costa. Hij is op 9 oktober op bezoek bij premier Rob Jetten, net zoals hij afgelopen weken ook langs was bij andere EU-leiders om te praten over de begroting.

De Ieren, die tijdelijk voorzitter zijn van de EU, presenteren in oktober een nieuwe zogeheten onderhandelingsbox voor de begroting. Behalve dat er meer geld afgaat van het huidige voorstel van bijna 2 biljoen euro, wil Nederland ook dat er meer geld gaat naar defensie en innovatie.