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Zuid-Holland zet na droge zomer miljoenen euro's opzij voor water

Samenleving
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 9:09
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DEN HAAG (ANP) - Na de extreme droogte van deze zomer heeft de provincie Zuid-Holland in de begroting 7,5 miljoen euro gereserveerd voor de aanpak van deze problematiek. "We voelen de urgentie om hierin te investeren, om weerbaar te zijn bij weersextremen", aldus gedeputeerde Robert Tieman (financiën, BBB). De provincie wil met dit geld maatregelen nemen die "de gevolgen van toekomstige perioden van droogte beperken".
Concrete voorbeelden kon Tieman nog niet noemen. "De plannen worden nog uitgewerkt en voorgelegd aan Provinciale Staten." Zuid-Holland wil onder meer verzilting (het zouter worden van water) aanpakken en de kwaliteit en beschikbaarheid van water verbeteren. Zo denkt de provincie aan extra waterbergingen en de mogelijkheid om gezuiverd rioolwater (effluent) te gebruiken.
Westlandse tuinders pleitten deze zomer al voor het toevoegen van effluent aan de sloten, toen ze voor het eerst werden geconfronteerd met een onttrekkingsverbod. Ze mochten enkele weken geen water uit de sloten halen om in de kassen hun gewassen te besproeien.
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