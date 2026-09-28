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Overgewicht in Europa: Nederland staat hoog op de ranglijst

gezondheid
door Pieter Immerzeel
maandag, 28 september 2026 om 13:19
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We staan op het podium wat betreft overgwicht in de Europese Unie. Toch is er weinig reden om het van de daken te schreeuwen: ook in Nederland heeft bijna de helft van de volwassenen overgewicht.
In Europees verband doen we het wel opvallend goed. Slechts twee EU-landen scoren beter.

Meer dan de helft van Europa heeft overgewicht

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Eurostat, het officiële databureau van de EU. Van alle volwassenen in de Europese Unie heeft 51,7 procent overgewicht. Daaronder vallen mensen met matig overgewicht én mensen met obesitas.
Nederland zit daar met 48,6 procent onder en belandt daarmee op het Europese podium.

Italië steekt met kop en schouders boven de rest uit

Alleen Frankrijk en Italië scoren beter dan Nederland. Het gat met Frankrijk (48,1 procent) is minimaal. Italië staat er ver boven: in het land van pizza, pasta en gelato heeft slechts 38,3 procent van de volwassenen overgewicht.

Tabel overgewicht per EU-land

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Eurostat baseert deze cijfers op de BMI van volwassenen van 18 jaar en ouder. Vanaf een BMI van 25 is sprake van overgewicht en vanaf 30 van obesitas. Beide groepen zijn in de percentages bij elkaar opgeteld.

Aan de andere kant van de weegschaal

Nederland, Frankrijk, Italië en Luxemburg zijn de enige vier landen waar minder dan de helft van de volwassenen overgewicht heeft. België en Spanje halen dat net niet, maar blijven wel onder het EU-gemiddelde (51,7%). Dat kunnen we van de overige 21 lidstaten niet zeggen.
In vijf landen heeft zelfs meer dan 60 procent van de volwassenen overgewicht: Tsjechië, Litouwen, Finland, Roemenië en Malta. Die laatste twee dragen met 62,3 procent samen de rode lantaarn.
Bron: Eurostat

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