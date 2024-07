Psychiatrische zorg voor verdachte van aanval op Franse militair

PARIJS (ANP/AFP) - De man die verdacht wordt van een mesaanval op een Franse militair, krijgt nu psychiatrische zorg, zegt een politiebron tegen persbureau AFP. Het incident komt op een moment waarop de beveiliging in Parijs is opgeschroefd, mede vanwege de Olympische Spelen die eind juli beginnen.

Een 40-jarige Fransman, geboren in de Democratische Republiek Congo, viel de militair maandagavond aan op het treinstation Gare de l'Est. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn schouder. Andere militairen arresteerden de man snel na de aanval.

De verdachte zat eerder in een psychiatrische kliniek omdat hij in 2018 een 22-jarige man had doodgestoken. Een rechtbank oordeelde toen dat de man te ziek was om hem verantwoordelijk te houden voor het geweld. Uit onderzoek kwam naar voren dat hij vermoedelijk lijdt aan schizofrenie.