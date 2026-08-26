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Nederland gaat vuldoel gasvoorraden niet halen, vreest Gasunie

Economie
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 8:02
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GRONINGEN (ANP) - Nederland gaat het vuldoel voor de gasvoorraden voor deze winter niet meer halen. Die verwachting bevestigt een woordvoerster van Gasunie na berichtgeving door NU.nl. Ze denkt echter dat we niet te maken krijgen met een gastekort, tenzij we een strenge winter krijgen.
Nederland heeft als doel om op 1 november 115 terawattuur (TWh) gas opgeslagen te hebben. Dat komt volgens de woordvoerster neer op bijna de helft van wat Nederland jaarlijks aan gas verbruikt. Gasunie wil geen percentage verbinden aan het vuldoel.
Volgens het dashboard van Gasunie zijn de ondergrondse gasvoorraden in Nederland momenteel voor 45,3 procent gevuld. Dat is een stuk minder dan in andere jaren rond deze tijd. Vanwege de gestegen gasprijs door de Iranoorlog is het voor marktpartijen minder aantrekkelijk geworden om de opslagen te vullen. Dat leidde er mede toe dat de voorraad begin april zakte tot het laagste niveau in zeker tien jaar.
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