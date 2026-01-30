Nederland haalt bouwdoel niet: opnieuw minder nieuwe woningen

DEN HAAG (ANP) - Nederland heeft er in 2025 voor het derde jaar op rij minder woningen bijgekregen. Daarmee blijft de woningbouw achterlopen bij de plannen van het kabinet en lukt het niet om het woningtekort echt in te lopen. Dat volgt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Volgens het statistiekbureau zijn er bijna 80.000 nieuwe woningen opgeleverd, tegen ruim 82.000 in 2024. Het kabinet had eerder 100.000 nieuwe woningen per jaar als doel gesteld. Door de krapte op de huizenmarkt is het voor veel mensen al langer erg moeilijk om aan een nieuwe woning te komen. De huizenprijzen zijn flink gestegen en huizenzoekers bieden vaak flink boven de vraagprijs.

Van de bijna 80.000 nieuwe woningen waren er 69.000 nieuwbouw. Per saldo zijn er ook nog 11.000 woningtransformaties uitgevoerd, door bijvoorbeeld samenvoeging of splitsing van bestaande huizen. Verder zijn er nog 9500 woningen gesloopt. Uiteindelijk nam de woningvoorraad met 70.000 toe tot 8,3 miljoen.

Oorzaken

CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen zegt dat de bouwdip onder meer te verklaren valt door personeelstekorten in de bouwsector. Volgens hem hebben de tegenvallende cijfers ook te maken met eerder afgegeven bouwvergunningen. "Voorafgaand aan 2024 werd een relatief laag aantal vergunningen afgegeven. Mogelijk voorspelt dit de bouwcijfers van een aantal jaar later, dat zien we nu terug." In 2023 werden nog 73.000 bouwvergunningen afgegeven. Dit aantal steeg naar 94.000 in 2024 en daalde weer iets naar 86.000 in 2025.

Om het woningtekort terug te dringen, moeten er meer huizen worden bijgebouwd, aldus de econoom. "Woningtransformaties zorgen jaarlijks slechts voor 10.000 à 15.000 nieuwe woningen, het grootste deel moet dus van nieuwbouw komen." Hij denkt dat het ook helpt als de doorlooptijd tussen vergunning en oplevering wordt verkort.

Vooruitzichten

In december voorzag woonminister Mona Keijzer (BBB) al dat de doelstelling van 100.000 nieuwe woningen in 2025 waarschijnlijk buiten bereik zou blijven. Volgens haar bleef er "werk aan de winkel". "We bouwen helaas nog niet het aantal woningen dat nodig is en de woningnood blijft groot. Toch zijn de vooruitzichten beter." De minister versoepelde onder meer de regels en procedures voor nieuwbouw.

Van alle provincies werden in Noord-Holland de meeste nieuwbouwwoningen opgeleverd. Hier kwamen er vorig jaar 14.000 nieuwe woningen bij. Drenthe en Friesland bungelden onderaan de lijst. In beide provincies kwamen er 1300 nieuwbouwwoningen bij.