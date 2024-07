Italiaanse zanger Pino D'Angiò (71) overleden

POMPEÏ (ANP) - De Italiaanse zanger Pino D'Angiò is zaterdag op 71-jarige leeftijd overleden. Zijn vrouw Terese en zoon Francesco bevestigen het nieuws aan het Italiaanse persbureau ANSA. D'Angiò was vooral bekend van zijn nummer Ma Quale Idea, waarmee hij in de jaren tachtig een wereldhit scoorde.

Volgens zijn familie overleed de zanger na een kort ziekbed en was hij "getroffen door een ernstige ziekte die hem binnen enkele weken heeft verslagen". Gedurende zijn leven kampte D'Angiò meerdere malen met diverse tumoren. "Hij heeft het zo lang volgehouden, zoals hij altijd heeft gedaan."

Ma Quale Idea, waarmee D'Angiò in 1981 wereldfaam vergaarde, behaalde in Nederland de tweede plaats op de hitlijst. Het nummer verkreeg onlangs opnieuw bekendheid door een remix van Bnkr44, waarmee de zanger in februari nog optrad op het Italiaanse muziekfestival Sanremo.

De begrafenis vindt dinsdag plaats in D'Angiò's geboorteplaats Pompeï, bij Napels.