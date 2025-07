Nederland heeft meer ASML's nodig, zeggen onderzoekers van TNO

DEN HAAG (ANP) - Nederland heeft meer ASML's nodig om de innovatie aan te jagen. De uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling (R&D) lopen al jaren achter op de Europese doelstelling. ASML steekt wel veel geld in innovatie, maar de Veldhovense chipmachinefabrikant geeft meer uit dan de volgende tien bedrijven uit de R&D Top 30. Daarmee is Nederland kwetsbaar, waarschuwen onderzoekers van TNO.

In een gesprek met journalisten sprak de onderzoeksorganisatie woensdag van een mogelijk Nokia-risico, verwijzend naar het Finse techbedrijf Nokia dat in de jaren negentig sterk opkwam. De daaropvolgende neergang bij Nokia in deze eeuw heeft grote impact gehad op de Finse economie.

De Nederlandse investeringen in R&D liggen volgens TNO al jaren rond de 2 procent van de totale omvang van onze economie. Dat zou 3 procent moeten zijn. Om het tij te keren, heeft het kabinet vrijdag een actieplan gepresenteerd. TNO noemt dat een stap in de goede richting, maar "alles valt of staat bij de uitvoering".