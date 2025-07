HAARLEM (ANP) - Het zonnepark in de buurt van Schiphol waarvan de panelen zonlicht zodanig weerkaatsen dat ze piloten verblinden, moet deels verdwijnen. Dat heeft de rechtbank in Haarlem woensdag bepaald. Schiphol had een kort geding aangespannen tegen de eigenaar van het zonnepark, De Groene Energie Corridor. Volgens de luchthaven zijn er risico's voor de vliegveiligheid.