Passen voor herstemming Gorinchem eerder dan verwacht verstuurd

GORINCHEM (ANP) - De stempassen voor de herverkiezingen in Gorinchem zijn eerder dan verwacht verstuurd. De gemeente dacht de passen voor de herstemming op 20 april bij alle kiesgerechtigden te bezorgen, maar dat wordt 15 april nadat "samen met de drukker alles op alles is gezet", aldus een gemeentewoordvoerder.

Eerder maakte de gemeente zich zorgen om de deadline van de Kieswet te halen. Stempassen moeten twee weken voor de verkiezingsdag bezorgd zijn. Dat lukt dus toch. Wie dan geen pas heeft, kan nog op tijd een nieuwe aanvragen.

Een minieme meerderheid van de gemeenteraad koos voor een herstemming na vermoedens van stemfraude rond de raadsverkiezingen van 18 maart. Alle 31.007 kiesgerechtigden die toen mochten stemmen, mogen 29 april opnieuw naar de stembus.

De dag erna worden tijdens een openbare zitting in het stadhuis de processen-verbaal gecontroleerd. Daarin noteerden stembureauleden eventuele problemen of opmerkelijkheden. Zo werd in maart een signaal van mogelijk ronselen gemeld. De verkiezingsuitslag wordt op 7 mei tijdens een openbare zitting vastgesteld.