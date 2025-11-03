ECONOMIE
Nederland ontvangt Amerikaanse farmaceut 'met open armen'

Economie
door anp
maandag, 03 november 2025 om 17:39
DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse overheid ontvangt de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly "met open armen". Dat zei demissionair minister Jan Anthonie Bruijn (Volksgezondheid) in het Haagse cultuurgebouw Amare, waar Lilly aankondigde een fabriek van 3 miljard dollar (omgerekend 2,6 miljard euro) te willen bouwen in Katwijk voor de productie van medicijnen. Minister Vincent Karremans (Economische Zaken) noemde het "een van de grootste buitenlandse investeringen van de afgelopen jaren".
Volgens Karremans betekent de komst van Lilly "een enorme boost" voor de werkgelegenheid en de regionale en nationale economie. Een aansluiting voor de fabriek op het overvolle elektriciteitsnet is al min of meer geregeld. Lilly hoeft ook niet bang te zijn dat de stikstofregels de benodigde vergunningen in de weg zitten.
"We hebben deze vraagstukken al in een vroeg stadium besproken met de betrokken overheden", zegt Marco Frenken, in Nederland manager van Lilly. Volgens hem heeft het Rijk toegezegd dat de stroomvoorziening "geregeld wordt".
