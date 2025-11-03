Rybakina verslaat Swiatek bij WTA Finals

RIYAD (ANP) - Elena Rybakina heeft maandag ook haar tweede groepswedstrijd bij de WTA Finals in Riyad gewonnen. De tennisster uit Kazachstan versloeg de Poolse Iga Swiatek in drie sets met 3-6 6-1 6-0. Rybakina zette daarmee een grote stap richting de halve finales.

Rybakina won zaterdag in Saudi-Arabië al haar eerste partij van de Amerikaanse Amanda Anisimova. Aan de WTA Finals nemen de beste acht speelsters van het seizoen deel. Het toernooi wordt in Riyad op hardcourt gespeeld en heeft een prijzenpot van 15,5 miljoen dollar. Coco Gauff is de titelverdedigster.