Nieuwszender: VS plannen inval Mexico in strijd tegen drugs

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering werkt een mogelijke aanval op Mexicaans grondgebied uit in haar strijd tegen drugscriminaliteit. Dat meldt NBC News op basis van ingewijden.

Het zou gaan om onder meer aanvallen gericht tegen drugslabs en -kartels. Daarbij zou volgens de nieuwszender met name worden vertrouwd op drone-inzet, wat van dronepiloten vergt dat ze hun drones vanaf Mexicaans grondgebied besturen. NBC voegt eraan toe dat de regering van plan is de missie grotendeels heimelijk uit te voeren, zonder troepenbewegingen en missiedetails publiek te maken.

Als de VS inderdaad besluiten de missie uit te voeren, is dat een breuk met hun eerdere omgang met Mexico in de 'war on drugs'. Het afgelopen decennium was die veelal gericht op het ondersteunen van lokale autoriteiten in Mexico, zoals de politiediensten. En niet, zoals nu het plan is, om zelf de confrontatie met de kartels aan te gaan.

Fentanyl

Een van de drugs waarop de VS het gemunt hebben, is fentanyl. Het overgrote deel van dat sterke en zeer verslavende synthetische opiaat komt de VS binnen via Mexico. Volgens drugsbestrijdingsdienst DEA zou het aantal doden door een fentanyloverdosis met tientallen procenten zijn toegenomen de afgelopen jaren. In 2024 zouden volgens de koepel van preventieorganisaties zo'n 48.000 Amerikanen zijn overleden na een overdosis (van een mengsel van) fentanyl.

President Claudia Sheinbaum sprak zich maandag in een persconferentie uit over de dit weekend doodgeschoten burgemeester Carlos Manzo. Daarin zei ze dat er "geen nieuwe oorlog tegen drugs" komt. "Sommigen roepen op tot militarisatie en oorlog, maar dat werkt niet. Sterker: dat is wat heeft geleid tot het geweld in Michoacán", verwijzend naar de staat waarin Manzo burgemeester was.