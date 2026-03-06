Nederlander kan nieuwe topman moederbedrijf MediaMarkt worden

DÜSSELDORF (ANP/BLOOMBERG) - De Nederlander Remko Rijnders kan de nieuwe topman worden van Ceconomy, het Duitse moederbedrijf van de elektronicaketens MediaMarkt en Saturn. Hij zou dan opvolger worden van topman Kai-Ulrich Deissner die vrijdag bekendmaakte dit jaar af te treden om persoonlijke redenen. Rijnders is nu nog financieel directeur van Ceconomy.

De raad van commissarissen is van plan om Rijnders voor te dragen als nieuwe topman van het bedrijf uit Düsseldorf. Deissner geeft sinds mei vorig jaar leiding aan Ceconomy en was daarvoor financieel topman van het concern. Volgens Ceconomy blijft Deissner de hoogste functie uitoefenen totdat zijn opvolging is geregeld.

Ceconomy heeft ongeveer 50.000 werknemers en telt 1067 winkels. In Nederland zijn er meer dan vijftig MediaMarkt-winkels.