ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlander kan nieuwe topman moederbedrijf MediaMarkt worden

Economie
door anp
vrijdag, 06 maart 2026 om 10:57
anp060326090 1
DÜSSELDORF (ANP/BLOOMBERG) - De Nederlander Remko Rijnders kan de nieuwe topman worden van Ceconomy, het Duitse moederbedrijf van de elektronicaketens MediaMarkt en Saturn. Hij zou dan opvolger worden van topman Kai-Ulrich Deissner die vrijdag bekendmaakte dit jaar af te treden om persoonlijke redenen. Rijnders is nu nog financieel directeur van Ceconomy.
De raad van commissarissen is van plan om Rijnders voor te dragen als nieuwe topman van het bedrijf uit Düsseldorf. Deissner geeft sinds mei vorig jaar leiding aan Ceconomy en was daarvoor financieel topman van het concern. Volgens Ceconomy blijft Deissner de hoogste functie uitoefenen totdat zijn opvolging is geregeld.
Ceconomy heeft ongeveer 50.000 werknemers en telt 1067 winkels. In Nederland zijn er meer dan vijftig MediaMarkt-winkels.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-552249321

Nieuwe ayatollah rijk door Duits luxehotels

96386280_m

Er zit zand in je zwarte peper: “Eén van de onderzochte potjes bestond voor slechts 10% uit peper”

220024226_m

Breaking Bad: mensen gaan na kankerdiagnose écht vaker in de fout

shutterstock_2444784309

Waarom seks mét orgasme echt gezonder is dan zonder

64645790_m

Als gespierd nooit genoeg is: de opmars van bigorexia bij jongens

265089009_m

Aantal kankergevallen in maagdarmstelsel explodeert: zo kun je de kans kleiner maken dat je ziek wordt

Loading