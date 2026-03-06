Verstappen rijdt zesde tijd in tweede vrije training Australië

MELBOURNE (ANP) - Max Verstappen heeft tijdens de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Australië in de Formule 1 de zesde tijd gereden (1.20,366). Australiër Oscar Piastri (McLaren) was de snelste in 1.19,729. Viervoudig wereldkampioen Verstappen reed eerder op vrijdag in de eerste training van het seizoen in Melbourne de derde tijd.

Verstappen kampte met technische problemen. Toen hij aan het begin van de tweede vrije training de baan op wilde rijden, haalde zijn auto het einde van de pitstraat niet. De Limburger moest door zijn monteurs worden teruggeduwd naar de box en bleef ongeveer een half uur binnen. Toen de Red Bull-coureur wel kon racen, schoot hij van de baan en raakte de bodem van de auto beschadigd.

"In de tweede vrije training liepen we tegen een aantal problemen aan", zei Verstappen via zijn renstal. "We werken eraan om de afstelling van de auto te optimaliseren en hadden wat moeite met de grip. We zijn ook in de grindbak terechtgekomen. Het was niet de hele dag probleemloos, maar qua snelheid zitten we waar ik verwacht had. Er is nog veel werk te doen en we zullen analyseren wat goed ging en wat we kunnen verbeteren."

Klassement

In de tweede vrije training op het circuit van Albert Park kwam Kimi Antonelli (Mercedes) tot de tweede tijd. Zijn teamgenoot George Russell noteerde de derde tijd. De Ferrari's van Lewis Hamilton (vierde) en Charles Leclerc (vijfde) waren ook sneller dan Verstappen. Verstappen was wel sneller dan wereldkampioen Lando Norris (McLaren).

Debutant Arvid Lindblad (Racing Bulls) eindigde in de top 10. Hij werd achtste, net voor Verstappens nieuwe teamgenoot Isack Hadjar.

Nieuwe regels

De eerste race van het seizoen is zondag. Verstappen (28) gaf de afgelopen weken al aan dat hij niet direct verwacht mee te doen om de zege, al weigerden ook andere coureurs de favorietenrol te pakken. Norris werd vorig jaar wereldkampioen met 2 punten meer dan Verstappen.

Door de nieuwe regels is veel nog onvoorspelbaar in de Formule 1. De koningsklasse is overgestapt op een nieuwe motor die voor de helft elektrisch en voor de andere helft met een verbrandingsmotor wordt aangedreven. Daardoor moeten coureurs soms gas terugnemen om de accu op te laden.