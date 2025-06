Nederlanders bestellen minder online, wel voor een hoger bedrag

EDE (ANP) - Nederlanders hebben in de eerste drie maanden van dit jaar minder onlineaankopen gedaan. Dat meldt Thuiswinkel.org op basis van een onderzoek dat de belangenvereniging voor webwinkels door NielsenIQ GfK liet uitvoeren. Consumenten hebben minder spullen via internet aangeschaft en kochten online ook minder diensten, zoals festival- of vliegtickets. Wel nam het gemiddelde bedrag per onlineaankoop toe.

Het aantal aankopen via internet daalde in januari, februari en maart met 3 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder tot 84 miljoen aankopen. Nederlanders gaven wel 6 procent meer uit per bestelling, waarmee het gemiddelde bedrag van een onlineaankoop is gestegen naar 110 euro. In totaal gaven Nederlanders in het eerste kwartaal ruim 9 miljard euro uit online, waarbij vooral de bestedingen aan kook- en keukengerei, huishoudtextiel en keukenapparatuur zijn gestegen.

De onlinebestedingen aan diensten zijn met 2 procent gedaald. Daarbij valt vooral een sterke afname van de uitgaven aan verzekeringen op (min 12 procent). Het aantal online gekochte diensten is met 12 procent ook flink afgenomen, mede doordat tickets voor attracties en evenementen minder vaak online werden besteld.

Daarnaast verliezen Amerikaanse webshops terrein in Nederland, volgens Thuiswinkel. "De afname van bestedingen bij Amerikaanse webshops hangt samen met bredere geopolitieke en economische ontwikkelingen", zegt Thuiswinkel-directeur Marlene ten Ham. "In een tijd waarin handelsbarrières, invoerheffingen en het publieke debat over een mogelijke handelsoorlog oplaaien, worden consumenten voorzichtiger."

Nederlanders gebruiken daarnaast steeds vaker hun smartphone bij het online shoppen. Inmiddels wordt 39 procent van alle onlineaankopen per telefoon gedaan.