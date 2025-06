Blokker komt met 40 nieuwe winkels terug na faillissement

Blokker opent de komende tijd veertig vestigingen in Nederland om de vorig jaar failliet verklaarde winkelketen opnieuw op te bouwen. De eerste twaalf nieuwe winkels worden woensdag geopend. De rest volgt de komende weken, meldt de winkelketen.

Blokker werd in november vorig jaar failliet verklaard. De in 1896 opgerichte keten kampte voor het bankroet met aanhoudende verliezen en problemen met het afbetalen van schulden. Blokker had vorig jaar bijna vierhonderd vestigingen. Ongeveer 45 franchisefilialen waren niet betrokken bij het faillissement en zijn opengebleven. Roland Palmer, een neef van Jaap en Ab Blokker, heeft de merknaam gekocht en wil de winkelketen weer opbouwen.

Onlangs werd al bekend dat de ondernemers achter het huidige Blokker vacatures voor 37 vestigingen hebben uitgezet. Blokker wil de komende tijd dus iets meer nieuwe winkels openen.

Woonartikelen

De eerste twaalf nieuwe vestigingen openen in Alphen aan den Rijn, Amsterdam, Bovenkarspel, Breskens, Den Bosch, Elst, Emmen, Hoogezand, Voorburg, Weert en Zeist. Amsterdam krijgt twee vestigingen. Volgens de keten worden daar producten verkocht die Blokker voorheen al had als huishoudwinkelketen, maar komen er ook nieuwe bij. Zo krijgen de winkels meer woonartikelen met bijvoorbeeld geurproducten en nieuwe merken.

Blokker hoopt met de heropbouw opnieuw een "toonbeeld van de winkelstraat" te worden. Palmer vindt het "zeer bijzonder" om Blokker te kunnen voortzetten en hoopt "met een moderne, vernieuwende manier een nieuwe impuls te geven aan dit vertrouwde merk".

Zelfscankassa's

Retailadviseur Erik Hemmes denkt dat Blokker weer succesvol kan worden als de keten bijvoorbeeld succesvolle producten blijft verkopen. Het nieuwe Blokker kan meer aandacht besteden aan aanbiedingen. "Acties moet je spannend maken. Het moet een bijzonder artikel zijn en het moet een koopje zijn. Je moet er mensen mee trekken." Action, Dirk en Nettorama doen dit volgens hem goed en Blokker kan kijken wat het daarvan kan opsteken. In grotere winkels kan Blokker overwegen zelfscankassa's neer te zetten. "Die zijn behoorlijk in opkomst en veel klanten hebben die liever dan dat ze in de rij staan."

Verder kan Blokker er volgens hem voor zorgen dat personeel meer enthousiasme uitstraalt. "Uitstraling is belangrijk, klanten pakken dat onbewust op." Wel geeft hij toe dat het vinden van genoeg personeel niet makkelijk zal zijn en dat de meeste oud-medewerkers waarschijnlijk al een andere baan hebben.