VS en China plannen topoverleg in Spanje over handel en TikTok

Economie
door anp
vrijdag, 12 september 2025 om 10:43
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent spreekt volgende week in Madrid met de Chinese vicepremier He Lifeng. Ze bespreken in de Spaanse hoofdstad onder andere de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China die zijn ontstaan nadat president Donald Trump importheffingen voor het Aziatische land had verhoogd.
De twee praten ook over de toekomst van TikTok in de VS. Een vorig jaar aangenomen wet verbiedt die app in de VS, tenzij de Chinese eigenaar de Amerikaanse activiteiten ervan verkoopt. Trump heeft het verbod sinds januari meerdere keren uitgesteld, waardoor de deadline voor een deal komende woensdag is.
Bessent en He spreken ook over hun economische banden. Nadat de VS en China elkaar eerder dit jaar hadden bestookt met steeds hogere importtarieven, oplopend tot meer dan 100 procent, verlaagden ze die heffingen in mei tijdelijk om ruimte te bieden voor onderhandelingen. Deze 'wapenstilstand' van negentig dagen loopt in november af.
