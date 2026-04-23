Aandeelhouders Warner Bros. akkoord met overname door Paramount

Economie
door anp
donderdag, 23 april 2026 om 17:03
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Aandeelhouders van Warner Bros. Discovery hebben ingestemd met de overname van het entertainment- en mediaconcern door concurrent Paramount Skydance. Door die deal van 110 miljard dollar (94 miljard euro) ontstaat een fusiebedrijf dat duizenden bekende films en series in huis heeft, naast veel Amerikaanse televisiezenders.
Zo komen de bekende Harry Potter- en Batman-films onder één dak met de studio achter Top Gun, Mission: Impossible en The Godfather. Warner Bros. Discovery bezit daarnaast tv-zenders als CNN en Discovery Channel, terwijl Paramount al nieuwszender CBS en de entertainmentkanalen Comedy Central en MTV in handen heeft.
Aandeelhouders stemden tegen het gigantische beloningspakket voor Warner Bros.-topman David Zaslav. Dat omvatte aandelen in het fusiebedrijf die samen meer dan 500 miljoen dollar waard zijn en tot 335 miljoen dollar aan mogelijke vergoedingen voor belastingaanslagen. Het ging om een adviserende stem over het salaris, dus de uitslag is niet bindend.
