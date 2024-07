Nederlanders hebben afgelopen half jaar meer motoren gekocht

AMSTERDAM (ANP) - Nederlanders hebben in de eerste helft van dit jaar meer motoren gekocht, melden brancheverenigingen RAI Vereniging en BOVAG. In januari tot en met juni zijn 12.440 motoren op kenteken gezet, 13,6 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar.

Motorfietsen zijn de afgelopen jaren volgens de koepelorganisaties steeds populairder geworden. Dit komt volgens een woordvoerder van BOVAG onder meer doordat de voertuigen vaker worden gebruikt voor woon-werkverkeer nu het drukker op de weg is. "Als de drukte en files toenemen ben je net wat flexibeler en wendbaarder dan met een auto. Ook in de stad." Dat zou een motor volgens hem aantrekkelijker maken voor een grotere groep mensen. RAI Vereniging ziet dat meer mensen hun motorrijbewijs halen.

In juni 2024 werden meer dan 2200 motoren geregistreerd. Dit is 4,2 procent meer dan in juni 2023, aldus de organisaties.