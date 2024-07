DEN HAAG (ANP) - Het kabinet-Schoof is beëdigd door koning Willem-Alexander. In de Oranjezaal in paleis Huis ten Bosch beëdigde de koning eerst premier Dick Schoof en vervolgens de vijftien ministers en dertien staatssecretarissen.

Schoof is partijloos. De PVV levert vijf ministers en vier staatssecretarissen, de VVD en NSC ieder vier ministers en drie staatssecretarissen. BBB heeft twee ministers en drie staatssecretarissen in het nieuwe kabinet.