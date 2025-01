Nederlanders kochten in 2024 veel meer motoren

AMSTERDAM (ANP) - Motoren zijn afgelopen jaar opnieuw populairder geworden. Nederlanders hebben vorig jaar flink meer motoren gekocht dan in 2023, maar minder brom- en snorfietsen. In 2024 zijn 19.900 motoren gekocht, 14 procent meer dan een jaar eerder, melden RAI Vereniging, BOVAG en RDC. Het aantal brom- en snorfietsen is ruim 7 procent gedaald tot 32.478 stuks.

Motoren van de merken Kawasaki en Yamaha werden het meest gekocht, beide ruim 3100 keer. Ook die van BMW, Honda en Suzuki waren geliefd onder Nederlanders. Mensen hebben vorig jaar in totaal bijna 2700 motoren van BMW gekocht, meer dan 2400 van Honda en zo'n 1300 van Suzuki. Het meest gekochte model is echter van BMW, de R 1300 GS. Motoren van dit model werden 774 keer op kenteken gezet.

De gestegen motorverkopen laten volgens Martijn van Eikenhorst, voorzitter van de sectie Motoren van RAI Vereniging, zien dat deze voertuigen steeds populairder worden. "Steeds meer mensen, en ook organisaties zoals de politie-eenheid Amsterdam, zien de motor als een duurzaam en flexibel vervoersmiddel", licht hij toe. Met een motor is het bijvoorbeeld makkelijker om langs stilstaande auto's op drukke wegen te rijden.