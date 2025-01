Wat is het humaan metapneumovirus (HMPV) dat om zich heen slaat in China, en moeten we ons zorgen maken?

In het noorden van China nemen de gevallen van HMPV toe, wat online tot wat paniek heeft geleid. Toch benadrukken experts dat de kans op een nieuwe pandemie zoals Covid-19 klein is. Wat is HMPV, en wie loopt het meeste risico?

Het menselijke metapneumovirus (HMPV) is een luchtwegaandoening die griep- of verkoudheidsachtige symptomen veroorzaakt. Het virus kan in sommige gevallen echter leiden tot ernstigere complicaties zoals bronchitis of longontsteking, vooral bij ouderen, jonge kinderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem.

HMPV behoort tot dezelfde familie als het RS-virus (respiratoir syncytieel virus) en werd voor het eerst aangetroffen in 2001, in ons land nog wel. Uitbraken doen zich meestal voor in de koudere maanden van het jaar.

Waarom is HMPV in het nieuws?

In het noorden van China zien autoriteiten een toename van HMPV-gevallen, vooral onder kinderen. Het Chinese centrum voor ziektebestrijding (CDC) roept mensen op om gezondheidsmaatregelen te nemen en extra op hygiëne te letten. Tegelijkertijd nuanceert de organisatie angstwekkende onlineberichten over overvolle ziekenhuizen en een dreigende pandemie.

“Luchtweginfecties pieken meestal in de winter”, vertelde Mao Ning, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, afgelopen vrijdag. “De ziekte lijkt minder ernstig te zijn en zich op kleinere schaal te verspreiden dan vorig jaar.”

Een deel van de toename kan worden toegeschreven aan nieuwe technologieën waarmee HMPV beter wordt opgespoord, aldus experts. Volksgezondheidswetenschapper Jacqueline Stephens van de Flinders University in Australië zegt tegen The Guardian: “Ik denk dat we tegenwoordig alerter zijn op uitbraken. Iedereen is hyperwaakzaam, en als je dan zo’n term als ‘humaan metapneumovirus’ hoort, klinkt het nogal eng.”

Hoe ernstig is HMPV?

De symptomen van HMPV lijken op die van een gewone verkoudheid of griep, en het virus wordt vaak onder de brede term “verkoudheid” geschaard. Het is geen meldingsplichtige ziekte zoals Covid-19 of influenza, aldus Stephens.

“Er zijn veel virussen die niet meldingsplichtig zijn omdat ze heel gewoon zijn en veel mensen treffen. Ze maken ons een paar dagen flink beroerd, maar met wat rust en herstel knap je daarna weer op”, legt Stephens uit.

Wie loopt het meeste risico?

HMPV kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals bronchitis en longontsteking, vooral bij ouderen, heel jonge kinderen en mensen met een zwak immuunsysteem. “Het kan zeker ernstige klachten veroorzaken, en daarom is het belangrijk dat mensen weten dat het er is”, zegt professor Paul Griffin, directeur infectieziekten bij Mater Health Services in Brisbane.

Het probleem, zegt Griffin, is dat er momenteel weinig te doen is tegen het virus, behalve mensen bewust maken om de verspreiding te verminderen. “Er is geen vaccin of antiviraal middel beschikbaar, al zijn er wel vaccins in ontwikkeling.”

Moeten we ons zorgen maken?

Volgens experts is HMPV niet zoals Covid-19, omdat het al tientallen jaren bestaat en er een zekere mate van immuniteit is opgebouwd in de wereldbevolking door eerdere besmettingen. Covid-19 was een nieuw virus dat nooit eerder mensen had geïnfecteerd. Dit was een van de redenen van de wereldwijde pandemie.

“Ik denk niet dat we ons zorgen hoeven te maken over een pandemie met dit virus”, zegt Griffin. “Maar de stijging van het aantal gevallen en de impact die het heeft, zijn wel significant.”

Griffin benadrukt dat we een les kunnen trekken uit de coronapandemie: “Het verminderen van de verspreiding is belangrijk, vooral omdat we geen vaccins of antivirale middelen hebben voor HMPV.”

Bron: The Guardian