ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlanders kopen dit jaar meer in aanloop naar Black Friday

Economie
door anp
vrijdag, 28 november 2025 om 19:06
anp281125167 1
AMSTERDAM (ANP) - Nederlanders hebben in de week voor Black Friday meer aankopen gedaan dan in de week voor het koopjesfestijn vorig jaar. Dit komt naar voren uit cijfers die iDEAL rond Black Friday en Cyber Monday dagelijks publiceert.
Afgelopen vrijdag tot en met donderdag deden consumenten in totaal ongeveer 37,8 miljoen betalingen via iDEAL. In de week voor Black Friday in 2024 lag dit aantal op zo'n 36,3 miljoen transacties.
Het aantal betalingen lag dit jaar het hoogst op maandag en dinsdag. Een woordvoerder van iDEAL verklaarde eerder dat maandag meer transacties werden gedaan dan de dagen daarvoor omdat veel werkenden rond het weekend hun salarissen kregen. Ook zouden consumenten minder verwachten dat producten op de dag zelf goedkoper worden.
Een woordvoerster van MediaMarkt meldt dat in de aanloop naar Black Friday tot nu toe 3 procent meer producten zijn gekocht vergeleken met vorig jaar. Onder meer tablets, spelcomputers en smartphones zijn populair bij de elektronicaketen.
loading

POPULAIR NIEUWS

8f158d425762746f22226eceadb4f407

Trump werkt 39 procent minder: artsen slaan alarm over zijn geest

ANP-537173948 (1)

Stop dit item nooit in het onderste rek van je vaatwasser

bird-flu-gettyimages

Waarom Institut Pasteur vogelgriep gevaarlijker vindt dan corona

ANP-542613947

Gordon woedend na uitspraken van De Toppers: “Zo heftig om te horen”

shutterstock_2643582919

Cognitive shuffling: de simpele NYT‑truc tegen piekeren in bed

ANP-532016290

Bizarre beelden: megacomplex van 14 km2 vol attracties en waterglijbanen staat leeg

Loading