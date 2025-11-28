Nederlanders kopen dit jaar meer in aanloop naar Black Friday

AMSTERDAM (ANP) - Nederlanders hebben in de week voor Black Friday meer aankopen gedaan dan in de week voor het koopjesfestijn vorig jaar. Dit komt naar voren uit cijfers die iDEAL rond Black Friday en Cyber Monday dagelijks publiceert.

Afgelopen vrijdag tot en met donderdag deden consumenten in totaal ongeveer 37,8 miljoen betalingen via iDEAL. In de week voor Black Friday in 2024 lag dit aantal op zo'n 36,3 miljoen transacties.

Het aantal betalingen lag dit jaar het hoogst op maandag en dinsdag. Een woordvoerder van iDEAL verklaarde eerder dat maandag meer transacties werden gedaan dan de dagen daarvoor omdat veel werkenden rond het weekend hun salarissen kregen. Ook zouden consumenten minder verwachten dat producten op de dag zelf goedkoper worden.

Een woordvoerster van MediaMarkt meldt dat in de aanloop naar Black Friday tot nu toe 3 procent meer producten zijn gekocht vergeleken met vorig jaar. Onder meer tablets, spelcomputers en smartphones zijn populair bij de elektronicaketen.