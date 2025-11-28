AEX sluit op laatste handelsdag november met kleine winst

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag op de laatste handelsdag van november met kleine winst gesloten. Over de gehele maand leed de hoofdgraadmeter op het Damrak wel verlies.

De AEX eindigde 0,4 procent hoger op 943,57 punten. De hoofdindex leek eind oktober nog voor het eerst de 1000 punten te bereiken. Door twijfel over de hoge waarderingen van AI-bedrijven en onzekerheid over een verdere renteverlaging in de Verenigde Staten viel de index afgelopen maand weer terug. De hoofdgraadmeter begon dit jaar op ongeveer 879 punten.

De MidKap won 0,3 procent tot 913,62 punten. Op de aandelenmarkten in Parijs, Frankfurt en Londen werden winsten van 0,3 procent op de koersenborden gezet.

Staalproducent ArcelorMittal, olie- en gasconcern Shell en techinvesteerder Prosus waren koplopers in de AEX met plussen tot 1,5 procent. Chemicaliëndistributeur IMCD en telecombedrijf KPN waren de grootste dalers met minnen tot 2,2 procent. Beide bedrijven werden door zakenbank JPMorgan van de kooplijst gehaald.

Bierbrouwer Heineken klom 0,8 procent dankzij een koopadvies van Deutsche Bank. Concurrent AB InBev werd daarentegen door de Duitse bank van de kooplijst gehaald en verloor in Brussel 1,3 procent.

In de MidKap namen bouwers Heijmans en BAM de leiding met plussen tot 2,1 procent. Speciaalchemiebedrijf Corbion was de grootste daler bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5 met een min van 2,5 procent.

Allfunds zakte 0,7 procent in de MidKap. Het Spaanse investeringsplatform werd donderdag ruim een vijfde meer waard. De Duitse beursuitbater Deutsche Börse bevestigde exclusieve gesprekken te voeren met Allfunds over een overname van het bedrijf. Het bod heeft een waarde van 5,3 miljard euro.

In Londen ging easyJet 3 procent omhoog. Beleggingsadviseur Bernstein kwam met een adviesverhoging voor de Britse luchtvaartmaatschappij. In Frankfurt sprong maaltijdbezorger Delivery Hero meer dan 14 procent omhoog. Grote aandeelhouders zouden willen dat het Duitse bedrijf een gehele of gedeeltelijke verkoop overweegt.