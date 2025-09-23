Nederlanders kopen minder diensten en meer producten online

EDE (ANP) - Nederlanders hebben in de eerste zes maanden van dit jaar iets minder uitgegeven aan onlineaankopen. Dat meldt Thuiswinkel.org op basis van een onderzoek dat de belangenvereniging voor webwinkels door NielsenIQ GfK liet uitvoeren. Consumenten gaven online minder uit aan diensten, maar kochten wel meer spullen, vooral bij Chinese webshops.

In totaal werd in de eerste jaarhelft ruim 17 miljard euro online uitgegeven, 1 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal aankopen daalde ook met 1 procent tot 168 miljoen, waarvan 144 miljoen productaankopen.

De onlinebestedingen aan diensten daalden met 7 procent en het aantal gekochte diensten zakte met 12 procent. Vooral de uitgaven en het aantal aankopen van tickets voor attracties en evenementen namen fors af. Deze neerwaartse trend begon volgens Thuiswinkel in het eerste kwartaal van 2025 en markeert de eerste daling sinds de coronapandemie.

Buitenland

Ook in de overige dienstencategorieën was sprake van een afname. "Na de coronapandemie zagen we enorme groei in alle dienstencategorieën. Die groei lijkt nu uitgewerkt: consumenten geven minder uit aan beleving en vrije tijd. We zien bijvoorbeeld een daling in uitgaven aan festivals, concerten en sportwedstrijden", aldus interim-directeur Paul Nijhof van Thuiswinkel.

De onlinebestedingen aan producten stegen met 3 procent en het aantal productaankopen groeide met 1 procent. Vooral Home & Living liet na jaren van dalende onlinebestedingen weer een forse groei zien van 19 procent. "Consumenten geven minder uit aan beleving, en weer meer aan producten voor in huis", aldus Nijhof. Volgens hem worden meubels ook steeds meer online gekocht in plaats van in fysieke winkels.

Van alle onlineaankopen in het buitenland wordt inmiddels 30 procent gedaan bij Chinese webshops. Wel gaven Nederlanders minder geld uit bij Chinese webshops, de bestedingen namen af van 248 miljoen euro naar 196 miljoen euro. Nederlanders gebruiken daarnaast steeds vaker hun smartphone bij online winkelen. Inmiddels wordt 40 procent van alle onlineaankopen per telefoon gedaan.