Minister van Van Weel: Nederland wil ooit Palestijnse staat erkennen

Demissionair minister van Buitenlandse Zaken David van Weel (VVD) heeft bij een conferentie van de Verenigde Naties aangegeven dat Nederland in de toekomst een Palestijnse staat wil gaan erkennen. "Nederland zal in een later stadium een Palestijnse staat erkennen als onderdeel van een politiek proces dat nu moet beginnen", aldus Van Weel. Een tijdspanne voor de erkenning van de Palestijnse staat gaf hij niet. In het huidige tempo van de Israëlische annexatie valt er spoedig niets meer te erkennen.

Van Weel benadrukte bij de VN-vergadering opnieuw de Nederlandse steun voor een tweestatenoplossing. "We moeten een einde maken aan dit voortdurende geweld waar Palestijnen en Israëli's al lang onder lijden", zei de minister.

Veruit de meeste landen erkennen de Palestijnse staat al. De afgelopen dagen lieten onder meer Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada en België weten de Palestijnse staat te erkennen. EU-buitenlandchef Kaja Kallas zei maandag nog dat het aan de EU-lidstaten zelf is om de Palestijnse staat al dan niet te erkennen.