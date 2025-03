Nederlanders kopen minder online, wel meer in het buitenland

EDE (ANP) - Nederlanders kochten afgelopen jaar iets minder online. Wel deden zij meer aankopen bij buitenlandse webshops. In China werden vooral meer kleding, schoenen en klusgereedschap besteld, waardoor dat land ten koste van Duitsland voor het eerst de populairste leverancier is van onlinebestellingen. Dat meldt Thuiswinkel.org op basis van een onderzoek dat het NielsenIQ GfK liet uitvoeren.

Nederlanders deden afgelopen jaar 1 procent minder onlinebestellingen dan een jaar eerder (345 miljoen), tegen een 5 procent hoger bedrag van 36 miljard euro. In 2023 groeide het aantal bestellingen bij webshops nog met 1 procent.

Het aantal online gekochte diensten nam wel wederom toe, met 4 miljoen. Vooral de toegenomen onlinevraag naar verzekeringen viel op (plus 16 procent).

"We zien een groei in het aantal afgesloten schadeverzekeringen, zoals fietsverzekeringen, die vaak direct in de fietsenwinkel worden geregeld. Daarnaast hebben veel consumenten afgelopen jaar de overstap gemaakt naar een andere zorgverzekering, wat de online uitgaven en aankopen binnen deze categorie verder heeft aangejaagd", licht Thuiswinkel-directeur Marlene ten Ham toe in een persbericht. Ook tickets voor attracties en evenementen werden opnieuw vaker online besteld.

Qua producten werden er zo'n 7 miljoen minder onlineaankopen gedaan (min 3 procent). Daarbij vallen voeding (min 6 procent) en klus- en tuinproducten (min 11 procent) op. Aankopen waren wel tegen een gemiddeld hoger bedrag. "Dit kan erop wijzen dat per bestelling meer producten worden gekocht, of producten met een hogere prijs worden aangeschaft (mogelijk door inflatie), schrijft Thuiswinkel.

Het aantal aankopen bij buitenlandse webshops nam met 4 procent toe, tot een aantal van 41 miljoen. Dat is 12 procent van het totaal.

"De Nederlandse retailmarkt, zowel online als fysiek, staat voor een dynamisch jaar. We verwachten een groei van het aandeel onlineaankopen ten opzichte van aankopen in de fysieke winkel. Daarnaast zien we de verschuiving van bestedingen aan producten naar diensten. Waar in 2020 nog 75 procent van de onlinebestedingen producten betrof, is dat nu 60 procent", zegt Ten Ham.