Advies aan kabinet: maak lijst van wat gemeenten moeten doen

DEN HAAG (ANP) - Alle ministeries moeten een lijst maken met wat gemeenten moeten doen, wat de ambities daarin zijn en hoeveel geld ze daarvoor krijgen. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) adviseert het kabinet ook om beter zicht te houden op de gemeentelijke taken. Momenteel heeft het Rijk nog te weinig zicht op wat gemeenten namens de landelijke overheid uitvoeren.

Gemeenten voeren veel taken uit voor de rijksoverheid, zoals jeugdzorg en het onderhoud van schoolgebouwen. Daar krijgen ze ook geld voor, maar volgens de ROB zou het kabinet meer zicht moeten houden op de kosten. Soms worden die veel hoger dan vooraf gedacht en dat komt dan voor rekening van gemeenten.

De landelijke overheid moet met die zogeheten medebewindstaken "terug naar de basis", aldus de ROB. Beleid moet volgens de raad meer decentraal worden uitgevoerd en het kabinet moet beter toezicht houden. Zo moet worden voorkomen dat gemeenten steeds meer geld kwijt zijn, zonder daarvoor te worden gecompenseerd.

Gemeenten en het Rijk spreken volgens het advies "te weinig en te oppervlakkig" over het uitvoeren van taken. "Wat nu - en al vele jaren - plaatsvindt, zijn bestuurlijke gesprekken tussen minister en gemeenten, voornamelijk over de disbalans. Dat is te beperkt, te weinig diepgaand en werkt kortstondig."

Leden van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) kwamen vorige week vrijdag samen in Den Haag om te praten over gemeentelijke financiën. De VNG onderhandelt met het kabinet over nieuwe financiering voor de jeugdzorg en een dreigend begrotingstekort voor gemeenten volgend jaar. Dat laatste wordt het ravijnjaar genoemd. Het kabinet kort volgend jaar op het gemeentefonds, waardoor alle gemeenten minder geld krijgen. De VNG dreigt met juridische stappen als niet genoeg geld vrijkomt voor de jeugdzorg.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over gemeentefinanciën. De VNG heeft burgemeesters en wethouders opgeroepen om op de tribune te gaan zitten tijdens het debat.