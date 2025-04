Nederlanders moeten straks langer doorwerken, zegt IMF-bestuurder

Ook Nederlanders zullen in de toekomst langer moeten doorwerken. Dat betoogt bestuurder Marnix van Rij van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in gesprek met het ANP. "Want anders zijn de pensioenen straks niet meer te betalen en is de gezondheidszorg onbetaalbaar", zegt de oud-staatssecretaris, die verwijst naar een recente analyse van het IMF over de vergrijzing.

In de IMF-studie stelt het fonds dat "70 het nieuwe 50 is". Ouderen wereldwijd lijken volgens meerdere onderzoeken scherper en fitter dan 25 jaar geleden. Ook legt het IMF uit waarom het belangrijk is dat ze langer doorwerken.

"Wij hebben heel lang gezegd: op je 65e moet je met de AOW. Dat is nu rond je 67e of 68e. Maar in dit land werken mensen veel langer door als ze gezond zijn", zegt Van Rij vanuit de Verenigde Staten. "In Azië is dat ook zo. In Nederland zullen we hetzelfde moeten doen. Daar zullen we ook beleid op moeten maken."

Zware beroepen

"Laat ik mezelf als voorbeeld nemen", stelt hij. "Ik ben in 1960 geboren. Nou, ik houd er echt rekening mee en ik zou het ook nog heel leuk vinden, mits ik gezond blijf, om tot mijn 75e door te werken."

Van Rij, die sinds vorig jaar in het bestuur zit van de organisatie voor financiële stabiliteit uit Washington, plaatst wel een kanttekening. "Kijk, als mensen bijvoorbeeld zware beroepen hebben kan dat natuurlijk niet. Maar die mensen kunnen natuurlijk wel op een andere manier dienstbaar blijven voor de samenleving. Je kunt ook productief zijn in niet-betaald werk. Er zijn heel veel grootouders die bijvoorbeeld een belangrijke rol vervullen in de opvoeding van hun kleinkinderen."

Arbeidsmigratie

Hij erkent dat Nederland de pensioenleeftijd al heeft verhoogd en dat andere landen een nog veel grotere omslag moeten maken. "Maar je moet naar de lange termijn kijken. Wil je het welvaartsniveau van ons land handhaven, dan zul je op een aantal punten fundamenteel anders moeten gaan denken."

Dan gaat het volgens hem ook om het makkelijker maken voor gezinnen dat zowel mannen als vrouwen kunnen werken. Verder stipt Van Rij het belang aan van arbeidsmigranten uit andere Europese landen. "Je zou ook bepaalde kennis van buiten moeten hebben. Denk aan ASML en de hightechindustrie. Dat kunnen we niet alleen met Nederlanders, dat zullen we ook met getalenteerde buitenlanders moeten doen. Daar moeten wij geen grenzen voor opwerpen, die moeten we binnenhalen."