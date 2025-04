Grote meerderheid politieagenten vindt de Navo-top onverantwoord

De meeste agenten (67 procent) vinden het onverantwoord dat de NAVO-top in Nederland wordt gehouden. Ze vrezen voor grote demonstraties, een falend C2000-systeem en cyberaanvallen tijdens de top, maar ook dat er elders te weinig agenten zijn. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 1200 leden van de Nederlandse Politiebond (NPB) in aanloop naar de NAVO-top op 24 en 25 juni.

De grootste zorgen zijn er over het communicatiesysteem van de hulpdiensten, C2000. 83 procent van de deelnemende agenten vreest dat dat systeem niet goed werkt tijdens de top. In het onderzoek lichten agenten toe dat ze op dagelijkse basis al problemen hebben met het C2000-systeem. De kans dat dit gebeurt op een groot evenement is volgens hen groot.

Ruim zes op de tien (63 procent) ondervraagden denken dat Nederland tijdens de NAVO-top kwetsbaar is voor veiligheidsincidenten door het C2000-systeem. Het verwachte falen van C2000 is een belangrijke reden waarom een meerderheid (63 procent) bezorgd is over demonstraties die uit hand lopen tijdens de top.