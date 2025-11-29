Griekspoor treft op Russisch toernooi gemotiveerde Medvedev

SINT-PETERSBURG (ANP) - Daniil Medvedev is super gemotiveerd voor zijn wedstrijd op zaterdag tegen Tallon Griekspoor op een invitatietoernooi Northern Palmyra Trophies in Sint-Petersburg. "Ik benader dit evenement als een grandslamtoernooi", zei de beste tennisser van Rusland op een persconferentie.

De organisatie van het demonstratietoernooi heeft Griekspoor als laatste aan het deelnemersveld toegevoegd. Nederlands beste tennisser vormt een team met onder anderen Alexander Boeblik uit Kazachstan en zijn vriendin Anastasia Potapova uit Rusland. Die nemen het in het sinds 2022 georganiseerde toernooi op tegen het team met onder anderen Medvedev en Karen Chatsjanov uit Rusland. Griekspoor begint het toernooi met een wedstrijd in het enkelspel tegen Medvedev. Het toernooi wordt gesponsord door het Russische staatsbedrijf Gazprom.

De deelname van Griekspoor is omstreden. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne in 2022 vinden er geen internationale toernooien van ATP en WTA plaats in Rusland. De internationale tennisfederatie ITF schorste de tennisbonden van Rusland en Belarus, die daardoor ook niet mogen deelnemen aan landentoernooien. Russische en Belarussische tennissers komen in ATP- en WTA-toernooien uit onder neutrale vlag.

Deelname omstreden

Sportkoepel NOC*NSF is "niet gelukkig" met de deelname van tennisser Tallon Griekspoor aan een invitatietoernooi in Rusland. "Het loopt niet synchroon met ons beleid, maar het is een persoonlijke keuze. We kunnen het hem niet verbieden", liet een woordvoerster weten. Tennisbond KNLTB zegt de richtlijnen van sportkoepel NOC*NSF en de Internationale Tennis Federatie (ITF) te volgen. Die schrijven voor dat er geen spelers of vertegenwoordigende teams namens de bond deelnemen aan evenementen in Rusland als reactie op de oorlog in Oekraïne.

Minister van Buitenlandse Zaken David van Weel deed ook vergeefs een beroep op Griekspoor. " Het is niet verboden om mee te doen aan toernooien in Rusland, maar ik roep hem wel op om het niet te doen. Kijk even naar de morele aspecten", zei hij donderdag op een debat over Oekraïne. Griekspoor houdt zich vooralsnog voor het ANP onbereikbaar voor commentaar.