Nederlanders sluiten meer hypotheken af, meldt het Kadaster

APELDOORN (ANP) - Het aantal afgesloten hypotheken in Nederland is in de eerste zes maanden van dit jaar flink gestegen. Nederlandse huizenkopers sloten ruim een vijfde meer hypotheken af dan in dezelfde periode een jaar geleden, meldt het Kadaster.

In totaal werden in het eerste halfjaar ruim 207.000 hypotheken afgesloten, 22 procent meer dan een jaar geleden. Het totaal aan hypotheekbedragen is als gevolg daarvan ook flink toegenomen. Dat kwam uit op 78,5 miljard euro, een toename van 32 procent. Het gemiddelde hypotheekbedrag bij de aankoop van een woning steeg met 9 procent op jaarbasis tot 491.000 euro.

Oudere kopers leenden ten opzichte van de koopsom gemiddeld veel minder dan jongere kopers. Dat gold vooral bij kopers van woningen van meer dan 500.000 euro en doorstromers. Zij profiteren vaker van een overwaarde op hun huis, redeneert het Kadaster. Ook gaan zij vaker kleiner en goedkoper wonen, waardoor ze relatief gezien minder hoeven te lenen.

Voormalige huurwoningen

De huizenprijzen zijn in de afgelopen maanden verder gestegen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster waren bestaande koopwoningen in juli 9 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. Wel is al enkele maanden een afvlakking van die stijging zichtbaar. Maar de vraag naar woningen in Nederland is nog steeds veel groter dan het aanbod, wat de prijzen opdrijft.

Een andere trend is dat er relatief veel woningen te koop worden gezet in Nederland. Zo zijn in het tweede kwartaal de meeste woningen te koop gezet in bijna twintig jaar, volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Dat komt vooral door het zogenoemde uitponden van voormalige huurwoningen. Verhuurders verkopen hun huurhuizen vaker als een huurcontract afloopt, omdat het door veranderde wetgeving minder aantrekkelijk voor hen is om een huis opnieuw te verhuren.