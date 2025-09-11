Maak het jezelf gemakkelijk: 5 simpele trucs om minder te eten

Wil je snel een paar kilo kwijtraken zonder ingewikkelde diëten? Maak het jezelf vooral gemakkelijk. Met deze vijf eenvoudige, wetenschappelijk onderbouwde trucs eet je ongemerkt minder en houd je dat ook vol.

Luister naar het geluid van je eten Onderzoek laat zien dat mensen minder eten als ze het kauwgeluid bewust horen, vergeleken met wanneer ze focussen op smaak of omgevingsgeluid. Dit zogeheten crunch-effect helpt je om je natuurlijke verzadigingssignalen beter op te pikken. Zet dus televisie en radio uit en luister naar het geknapper in je mond. Kies een kleiner bord Dezelfde portie oogt groter op een klein bord dan op een groot bord. Je brein denkt daardoor dat je meer hebt gegeten, waardoor je minder snel te veel opschept of nog een keer neemt. Kleine aanpassing, groot effect. Eet met je “onhandige” hand Ben je rechtshandig? Eet eens met links (en andersom). Je eet automatisch langzamer, omdat het meer moeite kost. Zo merk je eerder dat je genoeg hebt gehad. Pas dit vooral toe aan het begin van de maaltijd, wanneer je geneigd bent te snel te eten. (Waarom langzaam eten helpt) Leg snacks buiten handbereik Zit je op de bank met iets lekkers? Zet het niet voor je neus, maar op de eettafel of zelfs in de keuken. Je mag best snacken, maar je moet er dan een kleine moeite voor doen. Die drempel is vaak precies genoeg om het bij één portie te laten of het helemaal te laten staan. (Hier een 7 tips voor gezonde snacks) Weeg jezelf dagelijks Diëtisten adviseren vaak wekelijks wegen, maar dagelijks wegen werkt voor veel mensen beter om bewust te blijven. Ja, je ziet schommelingen, maar die feedback helpt. Na een zware maaltijd zie je het de volgende ochtend direct. Dat motiveert om die dag automatisch wat minder te nemen en zo het gemiddelde omlaag te sturen.

Deze simpele gedragsaanpassingen vragen geen wilskrachtmarathon, maar slimtes die je eetomgeving en gewoontes in jouw voordeel laten werken.