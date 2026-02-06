Nederlanders winkelen dit jaar nog meer online, verwacht ABN AMRO

AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse consumenten blijven ook in 2026 vaker online winkelen. Dit verwacht ABN AMRO in een nieuwe prognose voor de retail. De bank voorziet een stijging van 6 procent van de aankopen via webwinkels. In 2025 nam dit met 6,6 procent toe en het jaar daarvoor met 9,6 procent.

Sectoreconoom Gerarda Westerhuis van ABN AMRO zegt dat winkelen steeds meer een "hybride reis" is geworden en dat de scheiding tussen offline en online vervaagt. "Consumenten bewegen zich makkelijk tussen online en fysiek, ook binnen een en dezelfde aankoop. Ze oriënteren zich steeds vaker eerst digitaal, door prijzen op hun telefoon te vergelijken en inspiratie op te doen via sociale media", licht ze toe. Volgens haar wordt online steeds belangrijker bij het kopen van onder meer elektronica en modeproducten. Als mensen een product eerst willen voelen of testen, kunnen ze dat in een fysieke winkel doen.

Daarnaast hebben verkopers in de telecom, computers en software, schoenen en consumentenelektronica het aantal fysieke winkels in de afgelopen tien jaar flink teruggebracht. Hun omzetaandeel via onlineverkopen is fors gestegen, aldus Westerhuis.

Voor de gehele retail voorziet de bank dat de aankopen in 2026 met 1 procent stijgen. De koopkracht neemt toe dankzij hogere lonen en de inflatie neemt af. Mensen blijven wel voorzichtig vanwege de geopolitieke spanningen. Dit geldt vooral bij grote bestedingen. In 2025 namen de aankopen volgens ABN AMRO met 1,1 procent toe.

Westerhuis wijst erop dat de structurele moeilijkheden voor winkeliers "hardnekkig" blijven. Personeelstekorten, moeite met het vinden van een opvolger en oplopende kosten drukken op de continuïteit. De concurrentie neemt toe door de dominantie van webshops als Amazon en ultragoedkope webwinkels als Shein en Temu.

Supermarkten kunnen volgens ABN AMRO rekenen op een kleine stijging van 0,5 procent, na een daling van 0,6 procent vorig jaar. Consumenten blijven erg prijs- en promotiegericht, wat de concurrentie tussen bekende supermarkten en discounters verder vergroot.

De vraag naar doe-het-zelfproducten in 2026 groeit verder met 3 procent, aldus de bank. Veel consumenten willen liever zelf klussen bij bijvoorbeeld onderhoud aan of verduurzaming van hun huis, omdat weinig vakmensen beschikbaar zijn en hun kosten hoog zijn. Ook de vraag naar kant-en-klare pakketten, instructievideo's en montageservices stijgt.