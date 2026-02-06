Nederland zonder gearresteerde Schoop naar World Baseball Classic

MIAMI (ANP) - Profhonkballer Jonathan Schoop behoort niet tot het Koninkrijksteam dat volgende maand in Miami uitkomt op de World Baseball Classic (WBC). Dat blijkt uit de selectie die vrijdagochtend door Major League Baseball bekend is gemaakt. De 34-jarige tweedehonkman zit sinds 29 januari vast op Curaçao na een huiszoeking in een onderzoek naar illegaal wapenbezit. Schoop moet vrijdag voor de rechter-commissaris verschijnen.

Bondscoach Andruw Jones (48) heeft verder wel alle beschikbare tophonkballers met een Nederlands paspoort geselecteerd voor het officieuze WK waaraan profs mogen meedoen. Ozzie Albies (Atlanta Braves) en Ceddanne Rafaela (Boston Red Sox) maken voor het eerst deel uit van de Nederlandse selectie, waarin verder topspelers als Xander Bogaerts (San Diego Padres), Kenley Jansen (Detroit Tigers) en Jurickson Profar (Braves) zitten. Daarnaast zijn Didi Gregorius (voorheen New York Yankees), Chadwick Tromp, Antwone Kelly en Sharlon Schoop (de oudere broer van Jonathan Schoop), die alle vier ook als prof in de VS spelen of speelden, opgeroepen.

Jones neemt met de pitchers Jamdrick Cornelia, Shawndrick Oduber, Ryjeteri Merite, Jaitoine Kelly en Dylan Wilson een aantal debutanten uit de Amerikaanse minor leagues mee. Verder heeft de bondscoach zijn zoon Druw Jones als debuterend veldspeler aan de groep toegevoegd. Met Lars Huijer (Pirates), Juan Carlos Sulbaran (Neptunus), Delano Selassa (Pirates) en Sharon Martis (Neptunus) doen er ook vier honkballers die actief zijn in de Nederlandse Hoofdklasse mee. Om uiteenlopende redenen zijn de profs Richie en Josh Palacios en Jurrangelo Cijntje niet opgeroepen.

Er doen twintig landen mee aan de WBC, waarvan de groepsfase wordt afgewerkt in Tokio, San Juan, Houston en Miami. De zesde editie wordt van 5 maart tot en met 17 maart gespeeld. Oranje is met Venezuela, Nicaragua, de Dominicaanse Republiek en Israël ingedeeld in Groep D. Nederland speelt 6 maart het eerste duel in Miami tegen de Venezolanen om 18.00 uur (Nederlandse tijd).

De eerste twee landen van de groep plaatsen zich voor de kwartfinales. Als het Koninkrijksteam doorgaat, blijft Miami de speelstad voor Oranje tot en met een eventuele finale in het stadion van de Miami Marlins. Op 3 en 4 maart speelt Oranje oefenwedstrijden tegen de Baltimore Orioles en de Tampa Bay Rays.

Nederland doet voor de zesde keer mee aan de WBC. Oranje haalde in 2013 en 2017 de laatste vier. In 2023 kwam de nationale ploeg niet verder dan de eerste ronde.