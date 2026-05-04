Israël komt met nieuwe evacuatiebevelen Zuid-Libanon

door anp
maandag, 04 mei 2026 om 8:28
BEIROET (ANP) - Israël heeft opnieuw inwoners in het zuiden van Libanon opgeroepen hun huizen te verlaten. De Israëlische krijgsmacht (IDF) dreigt met een nieuwe aanval. Zondag vaardigde de IDF ook al evacuatiebevelen uit voor elf dorpen in Zuid-Libanon.
De inwoners van vier grenssteden en dorpen moeten volgens de Arabischtalige woordvoerder van de IDF minstens duizend meter vluchten naar open gebieden.
Hoewel er een staakt-het-vuren geldt in Libanon, zegt Israël door te gaan met aanvallen op doelen van Hezbollah en heeft het de afgelopen weken regelmatig evacuatiebevelen uitgevaardigd. Ook heeft het land huizen afgebroken in het zuiden van Libanon om een "bufferzone" te creëren, om het land zo naar eigen zeggen te beschermen tegen Hezbollah.
