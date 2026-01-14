Nederlands bedrijf werkt samen met marktleider aan dronedefensie

AMSTERDAM (ANP) - Het Nederlandse defensiesoftwarebedrijf Intelic gaat samenwerken met de wereldwijde marktleider in counter-drone technologie DroneShield. Samen zeggen ze een schaalbaar en goedkoper verdedigingssysteem tegen drones te ontwikkelen.

Intelic en het Australische DroneShield zien gebreken in de Europese droneverdediging. Ze wijzen op de oorlog in Oekraïne, maar ook op incidenten met drones in verschillende Europese landen. Volgens de bedrijven is de huidige verdediging verouderd en bovendien duur.

Het in 2021 opgerichte Intelic richt zich op het vereenvoudigen van de besturing van onbemande systemen, zoals drones. De techniek van het bedrijf wordt gebruikt aan het front in Oekraïne. Het bedrijf wil in 2026 20 miljoen euro omzet halen en dat moet eind 2028 naar 100 miljoen euro zijn gegroeid, zei CEO Maurits Korthals Altes in een interview met zakelijke nieuwssite MT/Sprout. In 2025 draaide het bedrijf zo'n 5 miljoen euro omzet.