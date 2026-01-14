ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlands bedrijf werkt samen met marktleider aan dronedefensie

Economie
door anp
woensdag, 14 januari 2026 om 12:15
anp140126088 1
AMSTERDAM (ANP) - Het Nederlandse defensiesoftwarebedrijf Intelic gaat samenwerken met de wereldwijde marktleider in counter-drone technologie DroneShield. Samen zeggen ze een schaalbaar en goedkoper verdedigingssysteem tegen drones te ontwikkelen.
Intelic en het Australische DroneShield zien gebreken in de Europese droneverdediging. Ze wijzen op de oorlog in Oekraïne, maar ook op incidenten met drones in verschillende Europese landen. Volgens de bedrijven is de huidige verdediging verouderd en bovendien duur.
Het in 2021 opgerichte Intelic richt zich op het vereenvoudigen van de besturing van onbemande systemen, zoals drones. De techniek van het bedrijf wordt gebruikt aan het front in Oekraïne. Het bedrijf wil in 2026 20 miljoen euro omzet halen en dat moet eind 2028 naar 100 miljoen euro zijn gegroeid, zei CEO Maurits Korthals Altes in een interview met zakelijke nieuwssite MT/Sprout. In 2025 draaide het bedrijf zo'n 5 miljoen euro omzet.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image

Een piloot legt uit waarom luchtvaartmaatschappijen zo moeilijk doen over koffers

jp-valery-mQTTDA_kY_8-unsplash

Waarom Trump met de aanval op de centrale bank mogelijk het laatste zetje gaf om de dollar te slopen

iphonethingsyouddidntknow-2048px-2140-2x1-1

19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

ANP-535151683

Eén simpele dieetverandering helpt ouderen om af te vallen en de stofwisseling te verbeteren

ANP-425252311

Veel gebruikte pesticide opnieuw in verband gebracht met fors hogere kans op Parkinson

anp130126144 1

Vrouwen beschuldigen Julio Iglesias van misbruik en verkrachting

Loading