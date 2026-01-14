Adema en Kolff balen dat 'lekken' rond Lahlah onbestraft blijft

DEN BOSCH/DEN HAAG (ANP) - De commissarissen van de Koning in Noord-Brabant en Zuid-Holland vinden het "zeer teleurstellend" dat het lekken van twee sollicitaties van Esmah Lahlah onbestraft blijft. Ina Adema en Wouter Kolff hadden aangifte gedaan, omdat naar buiten was gekomen dat het Tweede Kamerlid van GroenLinks-PvdA had gesolliciteerd voor burgemeestersfuncties in Tilburg en Delft, een vertrouwelijke procedure waar geheimhouding op rust.

Het Openbaar Ministerie onderzocht de aangiftes, maar maakte eind vorige week bekend geen aanknopingspunten te hebben gevonden om over te gaan tot strafrechtelijke vervolging. "Zeer teleurstellend", zeggen de commissarissen Adema (Noord-Brabant) en Kolff (Zuid-Holland) in een gezamenlijke reactie. "De positie van de betrokken sollicitant is ernstig geschaad. Dit raakt de betrouwbaarheid en de integriteit van het openbaar bestuur."