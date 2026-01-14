ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Adema en Kolff balen dat 'lekken' rond Lahlah onbestraft blijft

Samenleving
door anp
woensdag, 14 januari 2026 om 12:12
anp140126087 1
DEN BOSCH/DEN HAAG (ANP) - De commissarissen van de Koning in Noord-Brabant en Zuid-Holland vinden het "zeer teleurstellend" dat het lekken van twee sollicitaties van Esmah Lahlah onbestraft blijft. Ina Adema en Wouter Kolff hadden aangifte gedaan, omdat naar buiten was gekomen dat het Tweede Kamerlid van GroenLinks-PvdA had gesolliciteerd voor burgemeestersfuncties in Tilburg en Delft, een vertrouwelijke procedure waar geheimhouding op rust.
Het Openbaar Ministerie onderzocht de aangiftes, maar maakte eind vorige week bekend geen aanknopingspunten te hebben gevonden om over te gaan tot strafrechtelijke vervolging. "Zeer teleurstellend", zeggen de commissarissen Adema (Noord-Brabant) en Kolff (Zuid-Holland) in een gezamenlijke reactie. "De positie van de betrokken sollicitant is ernstig geschaad. Dit raakt de betrouwbaarheid en de integriteit van het openbaar bestuur."
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image

Een piloot legt uit waarom luchtvaartmaatschappijen zo moeilijk doen over koffers

jp-valery-mQTTDA_kY_8-unsplash

Waarom Trump met de aanval op de centrale bank mogelijk het laatste zetje gaf om de dollar te slopen

iphonethingsyouddidntknow-2048px-2140-2x1-1

19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

ANP-535151683

Eén simpele dieetverandering helpt ouderen om af te vallen en de stofwisseling te verbeteren

ANP-425252311

Veel gebruikte pesticide opnieuw in verband gebracht met fors hogere kans op Parkinson

anp130126144 1

Vrouwen beschuldigen Julio Iglesias van misbruik en verkrachting

Loading