Thema van Koningsspelen is Iedereen Plezier

DEN HAAG (ANP) - Het thema van de Koningsspelen van dit jaar is Iedereen Plezier. Dat werd woensdag onthuld tijdens een kick-off op een basisschool in het Utrechtse Maarssen. Scholen die op 17 april mee willen doen aan de veertiende editie, kunnen zich vanaf nu inschrijven. Bij de aftrap waren onder anderen Zapp-presentatrice Britt Dekker, youtuber Job van Grafhorst (beter bekend als Dutchtuber) en Koningsspelen-initiatiefnemer Richard Krajicek aanwezig.

Volgens Krajicek laat het thema zien "waar de Koningsspelen echt om draaien. Samen plezier maken, actief bewegen én gezond ontbijten", stelt hij. "Plezier ontstaat als iedereen zich welkom voelt om mee te doen, op zijn of haar eigen manier. Of je nu sport, helpt organiseren of aanmoedigt langs de kant. Iedereen draagt bij. Juist dat gezamenlijke plezier zorgt ervoor dat kinderen blijven bewegen en ontbijten."

Elk jaar nemen zo'n 6000 scholen deel. Zoals altijd bestaat het evenement uit een sportdag en gezamenlijk ontbijt. Kinderen voor Kinderen maakt ook dit jaar een speciaal lied en een speciale dans voor de Koningsspelen. Het nummer, dat Ola Ole Olee heet, wordt medio maart gelanceerd.

De Koningsspelen zijn in 2013 voor het eerst georganiseerd ter ere van de inhuldiging van koning Willem-Alexander en vinden traditiegetrouw plaats op de laatste vrijdag voor Koningsdag. Dit jaar is het evenement een week eerder door de meivakantie. Het koningspaar is vaak bij de opening aanwezig.