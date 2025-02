Nederlands bedrijfsleven hoopt dat Merz werkt aan sterke EU

DEN HAAG (ANP) - Het Nederlandse bedrijfsleven hoopt van christendemocraat Friedrich Merz, die de beste kaarten heeft om de volgende Duitse bondskanselier te worden, dat hij samen met Nederland en andere EU-landen zal bouwen aan "een sterke EU, die haar rol op het wereldtoneel opeist." Werkgeversorganisatie VNO-NCW noemt het verder van belang om de goede betrekkingen op het gebied van politiek, economie en veiligheid "de komende jaren verder te versterken".

"Duitsland speelt een sleutelrol in een verenigd Europa", benadrukt VNO-NCW. De organisatie voegt eraan toe dat een goede Europese samenwerking "cruciaal" is in deze "geopolitiek onzekere tijden". De samenwerking tussen Duitsland en Frankrijk is volgens de werkgeversclub ook van groot belang, ook voor Nederland. "Het is daarom goed dat Merz dit tot speerpunt heeft gemaakt", klinkt het.

Op economisch terrein hopen de Nederlandse grote bedrijven vooral dat de volgende Duitse coalitie "fors meer investeert" in de economie, die in een dip is beland en onzekere tijden tegemoet gaat door onder meer een dreigend handelsconflict met de Verenigde Staten. VNO-NCW wijst onder meer op de noodzaak om te investeren in (digitale) infrastructuur en de energietransitie. "Hier liggen ook aanzienlijke kansen voor Nederlandse bedrijven, ook voor mkb-ondernemers die nog niet actief zijn over de grens."