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Nederlands duurzaam kledingmerk Mud Jeans maakt doorstart

Economie
door anp
maandag, 21 september 2026 om 13:35
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WEESP (ANP) - Het Nederlandse duurzame kledingmerk MUD Jeans maakt een doorstart. Dat blijkt uit het eerste faillissementsverslag van de curatoren. De nieuwe eigenaar is N5 Holding, dat 255.000 euro voor de merkrechten, domeinnamen, website en voorraden betaalde. N5 Holding heeft onder meer de rechten van het schoenenmerk Van Lier, dat halverwege 2025 failliet ging.
Drie partijen brachten een definitieve bieding uit op MUD Jeans, waarbij N5 Holding uiteindelijk de hoogste bieder was. De activiteiten van het merk worden onder de naam MUD Jeans B.V. voortgezet door een nieuw opgerichte vennootschap van N5.
MUD Jeans vroeg begin augustus zelf faillissement aan. Volgens topman Dion Vijgeboom kwam dat "doordat de financiële last van de historische schulden uiteindelijk te zwaar was om te dragen". Volgens de curator is een oorzaak van het faillissement dat de verkopen achterbleven bij de verwachtingen. "Met name als gevolg van het aanhoudend warme weer bleek de vraag naar jeans en aanverwante artikelen lager dan voorzien." Daarnaast ontstond er een "onoverkomelijk liquiditeitstekort" waarna het bedrijf faillissement aanvroeg.
Dertien medewerkers
In totaal waren dertien medewerkers actief ten tijde van het faillissement. Na het faillissement ging de webshop van het merk offline, maar inmiddels is deze ook weer in bedrijf.
MUD Jeans werd in 2012 opgericht en maakt duurzame denimproducten. Zelf claimde het bedrijf het eerste circulaire denimmerk ter wereld te zijn.
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