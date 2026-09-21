ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Media willen weer toegang tot Witte Huis en stappen naar rechter

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 13:08
anp210926108 1
Volg ons op Google Nieuws
WASHINGTON (ANP) - Grote Amerikaanse media die worden geweerd uit het Witte Huis, stappen naar de rechter om die maatregel teruggedraaid te krijgen. CNN, MS NOW en Politico stellen in een gezamenlijke verklaring dat de persvrijheid op het spel staat. Ze schrijven dat ze het recht van burgers verdedigen op onafhankelijke journalistiek waar de overheid zich inhoudelijk niet mee bemoeit.
President Donald Trump maakte vorige week via sociale media bekend dat de drie media geen toegang meer krijgen tot het Witte Huis. Toen journalisten daar later toch naartoe gingen, nam de dienst die Trump bewaakt hun pasjes in beslag. Trump verwijt de drie media in zijn bericht dat ze "nepnieuws" verspreiden. "Hierna zijn andere nepnieuwsmedia aan de beurt", dreigde hij.
Het toegangsverbod wordt gezien als een van de grootste conflicten tussen Trump en de pers tot dusver. De rechtszaak van de betrokken media wordt behandeld in hoofdstad Washington. Mogelijk zijn deze week al de eerste zittingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

nederlandse benzineprijs loopt verder op1633266019

Italië schrapt een jaar wegenbelasting, Duitsland haalt 17 cent van de liter – en het kabinet Jetten?

ing ziet vraag naar plaatsing zonnepanelen flink terugvallen1703826333

Oplichters spelen in op einde saldering: fraude rond zonnepanelen en thuisbatterijen verviervoudigd

258774906_m

Op deze manier houd je de erfbelasting zo laag mogelijk

ANP-565457119

SER komt met plan voor afschaffing toeslagenstelsel

download (3)

Dit is de sterkste munt ter wereld — en de zwakste is bijna niets meer waard

dnb hypotheekrente gaat harder omhoog dan spaarrente1683704906

Hypotheekrente knalt naar 4,38 procent: dit is wat je nu écht moet doen

Loading