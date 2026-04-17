Starmer: dozijn landen zegt bij te dragen aan 'Hormuz-missie'

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 april 2026 om 16:31
PARIJS (ANP) - Een dozijn landen heeft bijdragen toegezegd aan een "multinationale missie" om de scheepvaart in de Straat van Hormuz weer op gang te brengen, aldus Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Die twee landen zullen de missie leiden zodra de omstandigheden dat toelaten, zeiden ze na topoverleg met 49 deelnemers aan de 'Hormuz-coalitie'.
Volgende week volgt een nieuwe bijeenkomst en wordt meer duidelijk, meldden de Britse premier Keir Starmer en de Franse president Emmanuel Macron. Starmer en Macron "verwelkomen" de aankondiging door Iran de zeestraat niet langer te blokkeren. Maar die moet ook echt weer helemaal en blijvend opengaan, onderstreepten ze na het overleg, waarvoor ook premier Rob Jetten inbelde.
De militaire planning voor de missie wordt "versneld", zei Starmer.
