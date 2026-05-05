Nederlands quantumbedrijf QuantWare haalt 152 miljoen euro op

DELFT (ANP) - De Nederlandse producent van quantumprocessors QuantWare heeft 152 miljoen euro opgehaald bij een nieuwe financieringsronde. Met het geld wil QuantWare een grote fabriek in Delft bouwen voor de productie van quantumprocessors. Onder andere de durfkapitaaltak van de Amerikaanse chipproducent Intel en overheidsinvesteringsfonds Invest-NL steken geld in de scale-up uit die Zuid-Hollandse plaats.

Volgens QuantWare is dit de grootste particuliere financieringsronde door een quantumprocessorbedrijf. QuantWare, dat werd opgericht in 2021, ontwerpt en fabriceert die belangrijke onderdelen voor quantumcomputers. Dat zijn krachtige computers die complexe problemen veel sneller kunnen oplossen dan gewone.

QuantWare is naar eigen zeggen de grootste commerciële quantumprocessorleverancier ter wereld. De nieuwe productielocatie helpt het bedrijf te voldoen aan de sterke wereldwijde vraag naar zijn ultramoderne en krachtige processors. Met de fabriek kan het bedrijf zijn productie vertwintigvoudigen.