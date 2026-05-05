ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Berlijn stemt unaniem in met nieuwe olympische kandidatuur

Sport
door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 17:17
anp050526151 1
BERLIJN (ANP) - Het bestuur van Berlijn heeft unaniem ingestemd met plannen om de Olympische Spelen terug te halen naar de Duitse hoofdstad. Het gaat om een kandidatuur voor de Zomerspelen in 2036, 2040 of 2044. Berlijn organiseerde eerder de zogeheten nazi-Spelen in 1936.
Berlijn heeft al een conceptplan klaar, waarin staat dat 97 procent van de benodigde sportaccommodaties al gereed is. Burgemeester Kai Wegner presenteerde het plan dinsdag. De kosten worden beraamd op 4,82 miljard euro, maar de verwachte inkomsten op 5,24 miljard. "Wij zijn ervan overtuigd dat het organiseren van de Spelen in Berlijn een winst zou opleveren die veel verder reikt dan alleen de sport", zei Wegner.
Berlijn is een van de vier kandidaten in de Duitse selectieprocedure. Ook Hamburg, München en de regio Rijn-Roer (met Keulen als centrum) willen zich namens Duitsland kandidaat stellen voor de organisatie van de Zomerspelen in een van de drie genoemde jaren. De Duitse olympische bond neemt op 26 september een besluit.
loading

POPULAIR NIEUWS

148256773_m

Hier gaan mensen het vaakst vreemd – en Nederland doet mee

51d20ad9ffde64eb44e8dcefac1a3a34,1b1aa8de (1)

Politie vindt hotelmanager in 5 meter lange krokodil ...en 6 paar schoenen

generated-image-14-68c10e48ec256

De lever heeft geen pijn – daarom is hij zo gevaarlijk

18829

Waarom automobilisten hun autosleutels in aluminiumfolie wikkelen

8637faed375813f8093a929347a0490b8fee7700

Waterstofauto definitief kansloos? Deze Marktplaats-advertentie slaat alles

donald-trump-shouting-wordt-u-brand-gestoken-73545369

En alweer hangt het lot van de wereld af van de buien van een half demente narcist.

Loading