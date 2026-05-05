Berlijn stemt unaniem in met nieuwe olympische kandidatuur

BERLIJN (ANP) - Het bestuur van Berlijn heeft unaniem ingestemd met plannen om de Olympische Spelen terug te halen naar de Duitse hoofdstad. Het gaat om een kandidatuur voor de Zomerspelen in 2036, 2040 of 2044. Berlijn organiseerde eerder de zogeheten nazi-Spelen in 1936.

Berlijn heeft al een conceptplan klaar, waarin staat dat 97 procent van de benodigde sportaccommodaties al gereed is. Burgemeester Kai Wegner presenteerde het plan dinsdag. De kosten worden beraamd op 4,82 miljard euro, maar de verwachte inkomsten op 5,24 miljard. "Wij zijn ervan overtuigd dat het organiseren van de Spelen in Berlijn een winst zou opleveren die veel verder reikt dan alleen de sport", zei Wegner.

Berlijn is een van de vier kandidaten in de Duitse selectieprocedure. Ook Hamburg, München en de regio Rijn-Roer (met Keulen als centrum) willen zich namens Duitsland kandidaat stellen voor de organisatie van de Zomerspelen in een van de drie genoemde jaren. De Duitse olympische bond neemt op 26 september een besluit.