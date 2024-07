Nederlands Royal A-ware koopt Belgisch zuivelbedrijf

LOPIK (ANP) - Zuivelconcern Royal A-ware Food Group koopt een branchegenoot in België om sneller te groeien in dat land. Door The Dairy Food Group over te nemen hoopt het Nederlandse zuivelconcern zijn positie te verstevigen op de Belgische markt.

Royal A-ware is internationaal actief en behaalde met ruim 4000 medewerkers vorig jaar een omzet van 3,3 miljard euro. Met de overname komen daar 300 medewerkers bij. The Dairy Food Group was vorig jaar goed voor 300 miljoen euro omzet.

Toezichthouders moeten de deal, waarover de bedrijven geen financiële details geven, nog goedkeuren. Royal A-ware is vooral bekend als producent en verwerker van kaas en andere verse melkproducten. The Dairy Food Group maakt onder meer kwark, desserts en slagroom voor in spuitbussen.

Jan Anker, topman van Royal A-ware, hoopt dat de overname zorgt voor "efficiëntere ketens". Het Nederlandse concern is op dit moment naar eigen zeggen de op een na grootste verwerker van zuivel in Vlaanderen.