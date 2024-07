Trump houdt in eigen golfclub grote campagnebijeenkomst in Miami

MIAMI (ANP) - De in Florida woonachtige Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump houdt naar eigen zeggen dinsdag een grote campagnebijeenkomst in Miami. Hij verwacht in zijn golfresort Doral "een groot gehoor en veel energie". Hij spreekt tot zijn aanhang rond 01.00 uur Nederlandse tijd op woensdag.

Volgens de krant Miami Herald is er een kans dat Trump dan bekendmaakt of hij Marco Rubio als de Republikeinse kandidaat voor het vicepresidentschap presenteert. Rubio is van Cubaanse komaf en in 1971 in Miami geboren. Zijn politieke loopbaan begon hij in het westen van Miami waar ook de golfclub Doral van Trump is. Rubio is nu senator voor Florida in Washington.

Wie Trump kiest als 'running mate' is vooralsnog onbekend. Hij heeft zelf geen aanwijzingen gegeven dat hij het er op de bijeenkomst in Miami over gaat hebben. Zaterdag houdt Trump een campagnebijeenkomst bij Pittsburgh in Pennsylvania. En dat is volgens de Miami Herald ook een geschikte plek om een kandidaat voor het vicepresidentschap te presenteren. Trump was in 2016 de eerste Republikein sinds 1992 die in Pennsylvania de presidentsverkiezingen won. De naam van senator James David Vance uit Ohio wordt vaak genoemd voor het vicepresidentschap, net als die van de gouverneur van North Dakota, Doug Burgum.