Vijf op Dam aangehouden verdachten weer vrij

AMSTERDAM (ANP) - De vijf verdachten die zaterdag zijn aangehouden op de Dam in Amsterdam, zijn weer op vrije voeten. Een politiewoordvoerster zegt dat ze nog wel verdachte blijven. Het Openbaar Ministerie zal zich over de verdenkingen buigen.

Drie mensen werden opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en het niet opvolgen van een bevel. Eerder waren al twee mensen aangehouden omdat zij wilden demonstreren, terwijl dat daar op dat moment niet mocht. Een van hen was de voorman van de radicaal-rechtse organisatie Pegida, Edwin Wagensveld. Op X noemt hij de aanhouding absurd. Een verdere verklaring van hem laat op zich wachten, omdat hij in de nacht op de terugweg naar huis een auto-ongeluk op de snelweg heeft gehad. Zijn auto is total loss geraakt en weggesleept.

Op de Dam zou eerst een pro-Palestijnse protestactie worden gehouden, maar die werd door de gemeente Amsterdam verboden. Volgens de burgemeester en de politie was het te risicovol om een protest te houden op de Dam, op de drukste winkeldag van het jaar. De organisatoren stapten nog naar de rechter, maar die gaf de gemeente in een kort geding vrijdag gelijk.

De demonstratie vond daarom plaats bij de Stopera. Demonstranten liepen daarna een tocht naar het Museumplein. Daarbij is een vrouw aangehouden. Ze had een mes bij zich en een bord met de tekst ACAB, wat staat voor All Cops Are Bastards. Ook zij is inmiddels op vrije voeten. Voor haar geldt eveneens dat het OM hierover later een besluit neemt.